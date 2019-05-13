Женщина неожиданно разбогатела благодаря печенью [ Редактировать ]
Американка по имени Фонда Смит-Дэвис из города Саммит Ли в штате Миссури выиграла большую сумму денег в лотерею благодаря случайности, сообщает UPI.
Женщина утверждает, что выиграла, купив печенье с предсказанием. Она зашла перекусить с сыном в кафе. Там ее угостили этим лакомством. "Обычно я не играю в лотерею, однако послание в печенье гласило: "Сыграй и победишь", - рассказывает Фонда. - Тогда я подумала: "Почему бы и нет?".
Американка изучила сайт лотереи и решила поучаствовать в четырех розыгрышах. В итоге билет Gold Rush, который Смит-Дэвис приобрела за пять долларов, принес ей выигрыш в 50 тысяч долларов. "Мой сын так громко визжал", – добавила женщина.
Смит-Дэвис планирует потратить денежный приз на первоначальный взнос за дом.
Раньше сообщалось о том, что женщина угадала имя сына Меган Маркл и принца Гарри и разбогатела. А также девушка дважды за месяц выиграла 4 миллиона.
по теме
Обещала снять порчу: девушку ограбили посреди дня
В Киеве мошенница ограбила 18-летнюю девушку
Отца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери
В изнасиловании несовершеннолетней дочери подозревается житель Винницкой области
Работник "заминировал" мясокомбинат за невыплату зарплаты
В Харьковской области полиция задержала мужчину, который "заминировал" мясокомбинат
В Польше в жутком ДТП погиб украинец (фото)
В Польше произошла смертельная авария: погиб украинец
На Закарпатье мужчина поджег себя на свадьбе у дочери
Мужчина облил бензином дом, машину, а затем поджог себя