Американка по имени Фонда Смит-Дэвис из города Саммит Ли в штате Миссури выиграла большую сумму денег в лотерею благодаря случайности, сообщает UPI.

Женщина утверждает, что выиграла, купив печенье с предсказанием. Она зашла перекусить с сыном в кафе. Там ее угостили этим лакомством. "Обычно я не играю в лотерею, однако послание в печенье гласило: "Сыграй и победишь", - рассказывает Фонда. - Тогда я подумала: "Почему бы и нет?".

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Американка изучила сайт лотереи и решила поучаствовать в четырех розыгрышах. В итоге билет Gold Rush, который Смит-Дэвис приобрела за пять долларов, принес ей выигрыш в 50 тысяч долларов. "Мой сын так громко визжал", – добавила женщина.

Смит-Дэвис планирует потратить денежный приз на первоначальный взнос за дом.

Раньше сообщалось о том, что женщина угадала имя сына Меган Маркл и принца Гарри и разбогатела. А также девушка дважды за месяц выиграла 4 миллиона.