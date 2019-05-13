Американка написала на своей странице в соцсети, что наконец-то сбежала от парня, который оказался злым и ужасным человеком. Она рассказала, что их отношения длились недолго. Девушка затрудняется объяснить, почему выбрала именно стейк, чтобы убрать из фото бывшего парня, передает "Телеграф".

Рассматривая отредактированные фото, Даниэль призналась, что испытывает удовлетворение. Теперь снимки вызывают только радость и никаких печальных воспоминаний.

Ранее сообщалось, что в школу вместе с учениками набрали баранов и овец.