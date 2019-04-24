Экс-жена популярного актера стала самой красивой женщиной планеты [ Редактировать ]
Американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Она оказалась на обложке специального выпуска, пишет rusjev.net.
Сообщается, что звезда совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении помощи детям Save the Children. Кроме того, она мать троих детей.
В интервью People 47-летняя актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной. Она добавила, что сейчас в свободное время чаще всего носит спортивную одежду и совсем не умеет правильно наносить макияж.
Jennifer Garner is gracing our cover of this year's #BeautifulIssue! 💕 The gorgeous actress, activist and mom of three is doing her part to change the world everyday. Tap our bio link to read her thoughts on friendship, raising kind kids and staying happy! |📷: @thomaswhiteside
Публикация от People Magazine (@people)
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