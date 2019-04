Американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Она оказалась на обложке специального выпуска, пишет rusjev.net.

Сообщается, что звезда совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении помощи детям Save the Children. Кроме того, она мать троих детей.

В интервью People 47-летняя актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной. Она добавила, что сейчас в свободное время чаще всего носит спортивную одежду и совсем не умеет правильно наносить макияж.

