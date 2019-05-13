В понедельник, 13 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео-послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Соответствующий ролик был опубликован на странице президента Facebook.

Это обращение стало результатом встреч с религиозными лидерами.

Спасибо всем, кто согласился.

Мы с вами!

Мы вместе!

Мы - одна страна!

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам. А также Зеленский обратился с жесткими требованиями к парламенту и раскритиковал Порошенко.