Мир для жителей Крыма и Донбасса: Владимир Зеленский записал новое видеообращение [ Редактировать ]
В понедельник, 13 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео-послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Соответствующий ролик был опубликован на странице президента Facebook.
Это обращение стало результатом встреч с религиозными лидерами.
Спасибо всем, кто согласился.
Мы с вами!
Мы вместе!
Мы - одна страна!
Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам. А также Зеленский обратился с жесткими требованиями к парламенту и раскритиковал Порошенко.
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