"Сделаем народовластие": Зеленский обратился к украинцам (видео) [ Редактировать ]
В Telegram-канале команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовано видео-обращение к украинцам с просьбой о выражении наиболее важной проблемы, по мнению каждого, при помощи комментариев под видео, на которые лично ответит Зеленский.
"Наведем порядок в стране - сделаем народовластие. Готовы повлиять на состояние политической жизни в стране?
Пусть народ на улицах выскажет свое мнение. Есть проблема в Украине которая вас беспокоит - напишите ее в комментариях. Самые актуальные разберем в видео-петиции и на них отреагирует Владимир Зеленский лично", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился с жесткими требованиями к парламенту и раскритиковал Порошенко. А позже действующий гарант ответил новоизбранному президенту.
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