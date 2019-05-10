Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту с требованием о проведении инаугурации президента 19 мая. Он также не забил упомянуть "заслуги" действующего гаранта перед народом и попросил его как можно быстрее покинуть свой пост.

"Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемые депутаты, пока вы действуете исключительно в своих интересах и затягиваете назначение даты инаугурации. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины в интересах которого вы обязаны действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки. Страна требует нормальной работы всех институций, народ не должен ждать. Думайте, пожалуйста, не про депутатские ксивы, думайте про Украину", - сказал президент.

Напомним, Зеленский назвал приоритеты в политике. А также в Верховной Раде зарегистрировали два проекта об инаугурации Зеленского. Также новоизбранный президент выступил с заявлением о роспуске парламента.