Зеленский встретился с послом Китая: о чем говорили [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Украине Ду Веем и обсудил развитие сотрудничества между странами, сообщается на странице Зеленского в Twitter.
"Была встреча с послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции ", - говорится в сообщении.
Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції. pic.twitter.com/AYOTklICJV— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 мая 2019 г.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к украинцам. А также Зеленский обратился с жесткими требованиями к парламенту и раскритиковал Порошенко.
по теме
Инаугурация в Украине: Зеленский обратился с жесткими требованиями к парламенту (видео)
Владимир Зеленский записал резкое видеообращение к парламенту и Петру Порошенко
У Зеленского прокомментировали визит Трампа на инаугурацию
Разумков прокомментировал приезд президента США на инаугурацию Зеленского
Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины хочет назначит инаугурацию на 19 мая
Зеленский и Парубий обсудили инаугурацию - СМИ
Владимир Зеленский обсудил со спикером Верховной Рады Украины дату инаугурации
Зеленский резко отреагировал на заявление России
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из "общего" с Россией осталось только одно - это государственная граница