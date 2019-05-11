Новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Украине Ду Веем и обсудил развитие сотрудничества между странами, сообщается на странице Зеленского в Twitter.

"Была встреча с послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции ", - говорится в сообщении.

Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції. pic.twitter.com/AYOTklICJV — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 мая 2019 г.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к украинцам. А также Зеленский обратился с жесткими требованиями к парламенту и раскритиковал Порошенко.