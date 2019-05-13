В понедельник, 13 мая, на территории станции метро "Вокзальная" полиция обнаружила пассажира, у которого в сумке были гранаты и запалы к ним. Об этом сообщили в областном главке полиции, передают "Факты".

Сообщается, что во время отработки в вестибюле метро работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Правоохранители сразу пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование. Задержанный оказался 21-летним уроженцем Черкасской области. Ранее проблем с законом не имел. По данному факту открыто уголовное производство. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро скончался мужчина, а также в Киеве мужчина умер под собственным домом.