В киевском метро задержали пассажира с гранатами (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 13 мая, на территории станции метро "Вокзальная" полиция обнаружила пассажира, у которого в сумке были гранаты и запалы к ним. Об этом сообщили в областном главке полиции, передают "Факты".
Сообщается, что во время отработки в вестибюле метро работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Правоохранители сразу пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.
Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование. Задержанный оказался 21-летним уроженцем Черкасской области. Ранее проблем с законом не имел. По данному факту открыто уголовное производство. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро скончался мужчина, а также в Киеве мужчина умер под собственным домом.
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