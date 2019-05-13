Суд вынес приговор в деле Зеленского [ Редактировать ]
Оболонский районный суд города Киева признал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной предвыборной агитации и оштрафовал на более 800 грн, передает корреспондентУНН.
В понедельник, 13 мая, суд признал Зеленского виноватым по статье 212-10 КУоАП и оштрафовал на 50 необлагаемых минимумов, а именно - более 800 грн.
Сторона защиты Зеленского просила судью закрыть дело, поскольку, по словам адвокатов, в этой ситуации отсутствует состав административного правонарушения.
Отметим, что Владимир Зеленский признал свою вину и подписал админпротокол. Он пояснил, что показал бюллетень не нарочно - его попросили журналисты.
Напомним, на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского представители полиции составили акт административного правонарушения относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.
В частности, во время второго тура выборов 21 апреля Зеленский на избирательном участке в Оболонском районе Киева показал свой заполненный бюллетень.
Часть 1 статьи 7 Закона о выборах президента запрещает фото и видеофиксацию результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.
Раньше сообщалось о том, что команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Рады.
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