Новий аеропорт Пекіна прийняв перші тестові рейси [ Редактировать ]
Перші тестові рейси прийняв новий аеропорт Пекіна "Дасін". На ньому успішно сіли чотири пасажирських лайнери китайських авіаліній. Мета проекту - розвантажити столичне летовище.
Нове планують відкрити цього року у вересні, а наповну воно запрацює 2025. "Дасін" буде одним із найбільших аеропортів світу. У ньому будують 8 злітно-посадкових смуг. Прийматиме він 72 мільйони пасажирів щороку.
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