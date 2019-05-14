Перші тестові рейси прийняв новий аеропорт Пекіна "Дасін". На ньому успішно сіли чотири пасажирських лайнери китайських авіаліній. Мета проекту - розвантажити столичне летовище.

Нове планують відкрити цього року у вересні, а наповну воно запрацює 2025. "Дасін" буде одним із найбільших аеропортів світу. У ньому будують 8 злітно-посадкових смуг. Прийматиме він 72 мільйони пасажирів щороку.