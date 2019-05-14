У Японії відновлять виробництво тамагочі [ Редактировать ]
Назад у 90-ті. Японська компанія, яка спеціалізується на іграшках та відеоіграх, вирішила відновити виробництво тамагочі.
Оновлена версія схожа на класичну. Користувачам, як і раніше, доведеться доглядати за віртуальним вихованцем, але тепер тамагочі матимуть змогу гостювати у тварин інших гравців. Іграшка також зможе взаємодіяти зі смартфонами за допомогою Bluetooth. У продаж надійде за два з половиною місяці.
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