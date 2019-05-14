Инаугурация 19 мая: у Зеленского сделали заявление [ Редактировать ]
Представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал основные причины, почему они настаивают на дате его инаугурации 19 мая. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, было бы правильно минимизировать весь тот дискомфорт, который будет связан с днем инаугурации для жителей Киева.
"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей - это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число", - сказал Разумков.
"Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортне и правильнее инаугурацию провести раньше", - добавил представитель Зеленского.
Напомним, что в Раде предлагают новую дату инаугурации. Также ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа.
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