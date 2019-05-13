Выборы президента: в Раде предлагают новую дату инаугурации [ Редактировать ]
Народный депутат, основатель и единственный член депутатского объединения Владимира Зеленского, Виталий Куприй, зарегистрировал проект постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, предложив новую дату.
"Провести 26 мая 2019 года в 10 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принятию присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в проекте постановления.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский встретился с послом Китая. А также Зеленский обратился к украинцам
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