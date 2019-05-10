В Верховной Раде зарегистрировано уже пять проектов постановлений о проведении торжественного заседания по случаю принятия присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно тексту одного из документов, инаугурацию предлагают проводить в два этапа, один из которых на - "Олимпийском". Об этом сообщается на официальный сайт парламента.

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В одном из таких постановлений, зарегистрированном народным депутатом Сергеем Каплин 7 мая, предлагается провести инаугурацию в два этапа: первое торжественное заседание провести 19 мая во сессионном зале ВР по процедуре, предусмотренной Регламентом Верховной Рады Украины, второе - 3 июня 2019 на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств.

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В постановлении указано, что во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" новоизбранный президент повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь. Торжественное заседание, как указнно в постановлении, должно транслироваться в прямом эфире на всех общенациональных каналах.

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Кроме того, в проекте постановления предлагается ежегодно, в день торжественного заседания, на НСК "Олимпийский" провозглашать ежегодный отчет Президента перед народом.

Ранее у Зеленского прокомментировали визит Трампа на инаугурацию. Также новоизбранный президент записал жесткое обращение к парламенту.