Порошенко назначил судей Высшего совета правосудия [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия. Об этом говорится в указах Президента Украины № 217/2019 и № 218/2019 от 13 мая, передает "УНН".
"Назначить Исакова Михаила Григорьевича членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе № 218/2019.
"Назначить Василенко Андрея Владимировича членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе № 217/2019.
Ранее сообщалось, что Порошенко наградил Туска и Юнкера орденами.
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