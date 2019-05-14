Инаугурация Зеленского: заседание перенесли [ Редактировать ]
Во вторник, 14 мая, Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00. Причина переноса не сообщается.
Напомним, Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. Также ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа.
по теме
Инаугурация 19 мая: у Зеленского сделали заявление
Представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сделал заявление
Выборы президента: в Раде предлагают новую дату инаугурации
Народный депутат, основатель и единственный член депутатского объединения Владимира Зеленского, Виталий Куприй, зарегистрировал проект постановления о назначении даты инаугурации
Когда ждать первых назначений в стране: у Зеленского дали ответ
Спикер штаба новоизбранного президента Дмитрий Разумков сделал заявление
Инаугурация Зеленского: дату могут отложить
В команде Владимира Зеленского не исключают, что инаугурация новоизбранного президента Украины может состояться в июне.
Зеленский резко отреагировал на заявление России
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из "общего" с Россией осталось только одно - это государственная граница