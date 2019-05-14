Во вторник, 14 мая, Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00. Причина переноса не сообщается.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. Также ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа.