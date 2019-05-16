Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала [ Редактировать ]
В 2019 году 64 международный конкурс "Евровидения" проходит в израильском Тель-Авиве. Во вторник, 14 мая, состоялся первый полуфинал конкурса. Вторая часть пройдет в четверг, 16 мая.
Во втором полуфинале выступят еще 18 стран-участников, представляющих Армению, Ирландию, Молдову, Швейцарию, Латвию, Румынию, Россию, Данию, Швецию, Австрию, Хорватию, Мальту, Литву, Албанию, Норвегию, Нидерланды, Северную Македонию и Азербайджан.
Трансляцию второго полуфинала "Евровидения" смотрите в 22:00 по киевскому времени на нашем сайте podrobnosti.ua
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