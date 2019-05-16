Передвиборча соціологія: яким партіям віддають перевагу українці (рейтинги) [ Редактировать ]
І ще одне опитування. За яку партію громадяни проголосували б на виборах до Верховної Ради, якби перегони відбулися найближчого часу?
Ось як висловилися ті, хто вже визначився.
У рейтингу партій, які долають п'ятивідсотковий бар'єр, лідирує "Слуга народу" новообраного президента Володимира Зеленського. У них - майже 40 відсотків підтримки серед тих, хто визначився.
Друге місце - в "Опозиційної платформи - За життя", лідерами якої є Юрій Бойко, Вадим Рабінович і Віктор Медведчук - у них близько 11 відсотків голосів.
На третьому - "Блок Петра Порошенка" з результатом 10,6 процента.
Четвертою у рейтингу - політсила Юлії Тимошенко: "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" здобуло 9 відсотків.
За ними - із ледь прохідними 5 відсотками - партії "Сила і Честь" Ігора Смешка та "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, - саме вона закриває шістку лідерів парламентських перегонів.
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