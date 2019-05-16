Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств заявил, что намерен провести прозрачный конкурс на должности глав областных государственных администраций (ОГА).

В пресс-службе сообщили, что 16 мая Зеленский вместе со своей HR-командой обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления. Во встрече, в частности, приняли участие Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell).

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, уже есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА в разных областях Украины.

Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.