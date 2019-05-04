Порошенко уволил начальника охраны президента [ Редактировать ]
Действующий глава государства Петр Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента Украины Юрия Федорова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу, 3 мая.
"Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.
Согласно данным на сайте Управления государственной охраны, Федоров, 1975 года рождения, занимал эту должность с июня 2014 года.
Раньше сообщалось о том, что Порошенко одобрил решение СНБО.
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