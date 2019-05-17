Ангела Меркель не працюватиме в керівництві ЄС, коли залишить посаду канцлера. Про це очільниця німецького уряду заявила на прес-конференції в Берліні.

За словами Меркель, вона не претендуватиме на будь-яку політичну посаду ані в Німеччині, ані в Європі. Схожа заява пролунала з її вуст іще торік у жовтні. Проте у ній засумнівалися після слів канцлерки про "відповідальність" за майбутнє Європи.