На проблемних "Боїнгах" замінили програмне забезпечення [ Редактировать ]
На проблемних "Боїнгах-737" замінили програмне забезпечення. Наступного тижня корпорація планує скликати у Техасі конференцію за участі представників країн, що експлуатують ці літаки, і надати їм інформацію про оновлення.
За останніх півроку, авіалайнери цієї модифікації двічі потрапляли у катастрофи зі значними людськими жертвами в Індонезії та Ефіопії. В обох випадках зафіксували схожі технічні несправності.
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