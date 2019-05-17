В селе Чубинское под Киевом произошло похищение человека. Трое мужчин с использованием оружия вывезли жертву в лес, где стреляли в мужчину из травматического оружия. Среди похитителей оказались два гражданина Таджикистана, а также один житель Киева, сообщает "Информатор".

После того, как похитители вывезли мужчину в лес, они стреляли в него из травматического оружия, после чего стали звонить его жене. За освобождение потерпевшего преступники требовали 30 тысяч долларов и автомобиль. После того, как женщина передала им деньги и автомобиль Mercedes C200, злоумышленники отпустили мужчину.

Благодаря грамотной работе правоохранителям удалось установить личности нападавших. Ими оказались два гражданина Таджикистана 37 и 41 года, а также 33-летний житель Киева. Копы уже задержали двоих преступников, третий в данный момент находится в розыске. Стоит отметить, что полицейские при задержании изъяли у подозреваемых ключи от автомобиля, а также некоторые вещи потерпевшего.

В данный момент злоумышленникам грозит обвинение по части 2 статьи 187 (разбой), а также по частям 2 и 3 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Также полицейские проверяют причастность задержанных к другим похожим преступлениям в Киеве и области. Обе статьи предполагают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве похитили 4-летнюю девочку, а также злоумышленники напали на депутата.