Под Днепром взорвали банкомат и украли деньги (фото, видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 17 мая, в Днепре неизвестные взорвали банкомат в магазине, который находится в Подгородном на улице Партизанской. Отмечается, что неизвестные похитили кассеты, в которых хранились деньги, сообщает "Информатор".
Какую сумму похитили из банкомата, пока неизвестно. После взрыва в магазине разбиты окна, повреждены витрины и потолок.
На месте уже работают следователи, а также сотрудники охранных фирм. Они осматривают место происшествия, чтобы установить личности преступников в кратчайшие сроки.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина распылил перцовый газ и напал на охранника, а также в Днепре возле ТЦ мужчина достал пистолет и бросил его в авто.
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