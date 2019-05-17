В пятницу, 17 мая, в Днепре неизвестные взорвали банкомат в магазине, который находится в Подгородном на улице Партизанской. Отмечается, что неизвестные похитили кассеты, в которых хранились деньги, сообщает "Информатор".

Какую сумму похитили из банкомата, пока неизвестно. После взрыва в магазине разбиты окна, повреждены витрины и потолок.

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На месте уже работают следователи, а также сотрудники охранных фирм. Они осматривают место происшествия, чтобы установить личности преступников в кратчайшие сроки.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина распылил перцовый газ и напал на охранника, а также в Днепре возле ТЦ мужчина достал пистолет и бросил его в авто.