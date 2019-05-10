В Киеве похитили 4-летнюю девочку [ Редактировать ]
10 мая в Киеве на парковке супермаркета "Эпицентр" на улице Полярной мужчина и женщина похитили малолетнюю девочку, после чего скрылись с места события. По всему городу введен оперативный план "Перехват". Разыскивают внедорожник Mercedes черного цвета.
Инцидент произошел около 14:35. По предварительной информации, похищение произошло на парковке супермаркета "Эпицентр".
Мужчина с женщиной вывели девочку, возрастом около 4 лет, из магазина и силой посадили в черный внедорожник Mercedes. Сообщается, что ребенок кричал о помощи. Номерные знаки машины "ВВ 2064 СН". Похищенная девочка была одета в розовую куртку. Предварительно, ей около 4 лет.
Ранее в Киеве посреди улицы похитили мужчину, а также в столице задержали вооруженную банду.
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