10 мая в Киеве на парковке супермаркета "Эпицентр" на улице Полярной мужчина и женщина похитили малолетнюю девочку, после чего скрылись с места события. По всему городу введен оперативный план "Перехват". Разыскивают внедорожник Mercedes черного цвета.

Инцидент произошел около 14:35. По предварительной информации, похищение произошло на парковке супермаркета "Эпицентр".

Мужчина с женщиной вывели девочку, возрастом около 4 лет, из магазина и силой посадили в черный внедорожник Mercedes. Сообщается, что ребенок кричал о помощи. Номерные знаки машины "ВВ 2064 СН". Похищенная девочка была одета в розовую куртку. Предварительно, ей около 4 лет.

Ранее в Киеве посреди улицы похитили мужчину, а также в столице задержали вооруженную банду.