Вооруженная банда совершила разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника.

Об этом "Украинським новынам" сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

"4 неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе, Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - сказал он.

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Сумму похищенных средств спикер полиции не назвал. Полиция предпринимает меры для поиска и задержания преступников.

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