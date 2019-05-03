Связали и ограбили: злоумышленники напали на дом народного депутата [ Редактировать ]
Вооруженная банда совершила разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника.
Об этом "Украинським новынам" сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.
"4 неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе, Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - сказал он.
Сумму похищенных средств спикер полиции не назвал. Полиция предпринимает меры для поиска и задержания преступников.
Ранее мы писали о том, что в студенческом городке расстреляли людей.
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