В пятницу, 17 мая, стало известно о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, подаст в отставку. Об этом сообщает издание theБабель, ссылаясь на источники в Администрации президента.

В пресс-службе Турчинова не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

О намерении Турчинова подать в отставку пишут и другие СМИ.

Секретарем СНБО Украины Турчинов начал работать с 15 января 2015 года, после сложения депутатского мандата (официально на эту должность он был назначен 16 декабря 2014 года). Политик - уроженец Днепра. Он женат и у него есть сын. После революции в 2013-2014 гг. и бегства экс-президента Виктора Януковича Турчинов возглавил страну. Он исполнял обязанности главы государства с февраля по июнь 2014 года.

До этого Турчинов был нардепом от партии "Батькивщина", а в 2005 году - главой Службы безопасности.

Напомним, Павел Климкин уже подал в отставку. А президент уволил уволил посла Украины в Финляндии и Исландии. Ранее Петр Порошенко уволил заместителя главы АП, также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.