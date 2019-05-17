Турчинов намерен подать в отставку - СМИ [ Редактировать ]
В пятницу, 17 мая, стало известно о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, подаст в отставку. Об этом сообщает издание theБабель, ссылаясь на источники в Администрации президента.
В пресс-службе Турчинова не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
О намерении Турчинова подать в отставку пишут и другие СМИ.
Секретарем СНБО Украины Турчинов начал работать с 15 января 2015 года, после сложения депутатского мандата (официально на эту должность он был назначен 16 декабря 2014 года). Политик - уроженец Днепра. Он женат и у него есть сын. После революции в 2013-2014 гг. и бегства экс-президента Виктора Януковича Турчинов возглавил страну. Он исполнял обязанности главы государства с февраля по июнь 2014 года.
До этого Турчинов был нардепом от партии "Батькивщина", а в 2005 году - главой Службы безопасности.
Напомним, Павел Климкин уже подал в отставку. А президент уволил уволил посла Украины в Финляндии и Исландии. Ранее Петр Порошенко уволил заместителя главы АП, также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.
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