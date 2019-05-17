Павел Климкин подал в отставку (видеообращение) [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Сразу же после инаугурации Владимира Зеленского он собирается подать документ на рассмотрение Рады и нового президента Украины.
Соответствующее заявление Климкин обнародовал на своей соринци в Facebook.
"Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины",- подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Раньше сообщалось о том, что Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы. А также на днях глава МИД Украины Павел Климкин поставил ультиматум Евросоюзу
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