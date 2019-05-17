Чиновників служби зайнятості запідозрили у отриманні "відкатів" [ Редактировать ]
Військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов'язків голови державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком. Їх підозрюють в отриманні відкатів при будівництві об'єктів соціального призначення.
Чиновники укладали угоди з підрядниками, вимагаючи відсоток від суми договору. Загалом у цій схемі вдалося підробити понад 800 тисяч гривень. Слідчі стежили за нечесними на руку посадовцями майже півроку. Злочинці вміло замітали сліди, використовуючи для переказу грошей підставних осіб.
"На даний час задукоментовано не лише по місту Києву, а й ряд регіонів, де відбувається така сама картина. На даний час проводиться 28 обшуків по всій території України. і ми проінформуємо громадськість, які результати ми здобули від цих заходів. Це велика кількість підприємств, велика кількість службових осіб задіяна у цій протиправній діяльності", - говорить військовий прокурор Центрального регіону України.
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