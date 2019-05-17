"Языковой закон": в Венгрии выступили с заявлением [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Венгрии обнародовало заявление после подписания президентом Петром Порошенко "языкового закона".
Отмечается, что венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решить "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.
"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт к этому", - говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что языковой закон "притесняет права национальных меньшинств, потому что отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон. Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ набрал 278 голосов. После этого в Раде зарегистрировали четыре постановления за отмену принятого закона.
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