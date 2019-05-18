С января по март 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 73,7 тыс. человек. Такие данные в пятницу, 17 мая, опубликовала Государственная служба статистики Украины, передает korrespondent.net.

Сообщается, что превышение количества умерших над количеством рожденных остается существенным: на 100 умерших - 48 новорожденных.

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По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывается 42079,5 тысячи человек. Стоит отметить, что такие данные были получены без учета населения в Крыму и временно оккупируемых территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что украинцы получат безвиз с еще одной страной.