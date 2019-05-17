Украина погасила долг в миллиард долларов [ Редактировать ]
Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США в размере более 1 миллиарда долларов.
Выпуск облигаций осуществляли трижды:
- в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.
- в 2015 с процентной ставкой менее 2% в год.
- в 2016 году с процентной ставкой менее 2% в год.
Погасить последние два займа Минфин планирует в мае 2020 года и сентябре 2021 года.
В ведомстве отметили, что соглашение о гарантиях заимствования с США в период вооруженной агрессии на Востоке помогло Украине заложить фундамент для экономического роста нашего государства.
Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что Украина выполняет свои долговые обязательства вовремя и в полном объеме.
Привлечение кредитов с невысокой ставкой и под гарантию международных партнеров позволяет Украине продолжать реформы, а следовательно - повышать рейтинги и сохранять доверие инвесторов, - добавила она.
На конец 2018 года госдолг Украины в соотношении к ВВП снизился до 60,9%. А после первого квартала 2019 года составляет менее 60%. Для стран, которые хотят вступить в ЕС, государственный долг не должен превышать 60% ВВП страны.
Раньше сообщалось о том, что в облгазах Украины назвали причины миллионного ущерба.
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