В Украине детали для ракет начали печатать на 3D принтере [ Редактировать ]
Украинское госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" в Днепре осваивает технологию по изготовлению сложных по форме и структуре изделий из металлических порошков для ракетно-космической техники - 3D-печать металлом, передает "УНН".
Эта технология, как отметили в госпредприятии, способна заменить классические производственные процессы - литье, штамповка, сварка, фрезеровка и тому подобное.
"С помощью селективного лазерного плавления мы уже сейчас начинаем создавать первые уникальные сложнопрофильные изделия для ракетно-космической техники без использования механической обработки и дорогих оснасток", - рассказали на госпредприятии.
Процесс "печати" изделий заключается в последовательном послойном расплавлении порошкового материала с помощью мощного лазерного излучения.
Так, инженеры разрабатывают 3D модель детали на основе технического задания, затем передают модель в само устройство. 3D-принтер автоматически проверяет правильность формы и не запускает производство, если обнаруживаются ошибки.
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