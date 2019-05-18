Группа японских ученых создала уникальную технологию для создания самовосстанавливающихся аккумуляторов. В настоящее время в устройствах используются либо литий-ионные, либо натрий-ионные аккумуляторы. Оба эти типа батарей со временем теряют свою изначальную емкость из-за многочисленных перезарядок, передает golos.ua.

Это происходит из-за того, что слои аккумулятора внутри начинают разлагаться и образуют трещины, что, в свою очередь, уменьшает способность батареи заряжаться.

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В какой-то момент пользователь сталкивается с необходимостью замены аккумулятора. Новая японская технология позволила ученым создать специальный восстанавливающийся материал, который увеличивает время износа батареи.

Слои этого аккумулятора удерживаются силой кулоновского притяжения, а в обычных - силой Ван-дер-Ваальса, уступающей первой. Также материал, созданный японцами, может самовосстанавливаться. Данная технология применима как в смартфонах, так и в автомобилях.

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