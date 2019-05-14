Шпионы научились следить за людьми через WhatsApp [ Редактировать ]
Серьезная уязвимость в WhatsApp позволяла хакерам устанавливать на телефонах вредоносную программу для слежки за пользователями, признал владелец одного из самых популярных мессенджеров Facebook. Об этом пишет ВВС
Брешь в системе безопасности обнаружил сам WhatsApp около 10 дней назад, после чего компания проинформировала американские правоохранительные органы и экспертов по безопасности.
Суть атаки заключалась в следующем: на телефон пользователя отправлялся голосовой звонок. Даже если пользователь звонок не принимал, на телефон жертвы все равно устанавливалась вредоносная программа, позволяющая отслеживать передвижение владельца с помощью камеры и микрофона смартфона. Сама информация о звонке могла и вовсе исчезнуть из памяти устройства, пишет британская Financial Times, первая сообщившая об уязвимости мессенджера.
WhatsApp исправила уязвимость и рекомендовала всем пользователям обновить приложение до последней версии.
Ранее сообщалось, что Facebook вновь допустил утечку персональных данных пользователей, а также, что Google создал цифровое кладбище.
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