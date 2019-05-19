Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отреагировал на намерение команды Зеленского провести "аудит государства" в первые 100 дней с момента инаугурации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Золотухина, рабочая группа по вопросам проведения переписи уже действует определенное время.

"Кстати, уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения. Разработано соответствующее ТЗ. Запланированы пилотные переписи для тестирования новых технологий, которые будут использоваться переписникамы, которых еще предстоит научить", - написал он.

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Чиновник указал, что в процессе изучения вопроса возникло несколько новых идей.

"В год пиковых выплат по кредитам МВФ (2019) пришлось бы провести проект национального масштаба, стоимость которого стартует с 200 млн грн. Кажется, что это не очень хорошая идея. В то же время, в государственных органах Украины на данный момент действует около двух десятков различных баз данных с полными наборами данных на украинцев. Так, только Минздрав на разных этапах внедрения реформы получил около 27 млн записей об украинцах-пациентах. Биометрические паспорта также охватывают большой объем граждан", - отметил заместитель министра.

По мнению Золотухина, конвергенция этих данных позволила бы получить первичную информацию о количестве граждан Украины значительно более дешевым способом.

"Это к тому, что перед любым заявлением следует все же прорабатывать вопрос", - подытожил он.

Напомним, в ефире одного из украинских телеканалов идеолог команды Зеленского заявил о том, что команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести "аудит государства", чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.