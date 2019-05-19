В понедельник, 20 мая, в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве будет тепло и солнечно, сообщает "Укргидрометцентр".

Так, по прогнозу синоптиков, жителям Киева в понедельник на безоблачном небе будет светить солнце. Дневная температура достигнет 24…26 градусов тепла. Скорость ветра составит не более 7- 12 метров в секунду.

Напомним, Рада запросила Пересопницкое Евангелие для инаугурации Зеленского. А также Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.