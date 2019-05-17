17 мая фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из коалиции. Об этом во время пленарного заседания заявил глава фаркции Максим Бурбак.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже сделал официальное заявление о прекращении существования большинства.

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По законодательству после расформирования коалиции Раде отводится 30 дней для формирования новой коалиции, в течение которых Рада не может быть распущена. Но даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов.

Раньше сообщалось о том, что "Народный фронт" вышел из коалиции.