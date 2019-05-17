"Народный фронт" вышел из коалиции: что это значит для Зеленского [ Редактировать ]
17 мая фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из коалиции. Об этом во время пленарного заседания заявил глава фаркции Максим Бурбак.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже сделал официальное заявление о прекращении существования большинства.
По законодательству после расформирования коалиции Раде отводится 30 дней для формирования новой коалиции, в течение которых Рада не может быть распущена. Но даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов.
Раньше сообщалось о том, что "Народный фронт" вышел из коалиции.
по теме
Зеленский встретился с банкирами: о чем говорили
Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине
"ВРУ - их жизненный девиз": Зеленский жестко раскритиковал парламент
Зеленский опубликовал резкий пост в адрес депутатов Украины и вновь обратился к народу
Суд вынес приговор в деле Зеленского
Суд в Киеве вынес решение по делу новоизбранного президента
Команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Рады
У новоизбранного президента запустили петицию о роспуску Верховной Рады Украины
У Зеленского рассказали об отношении к войне
Советник Зеленского рассказал об отношении команды президента к войне с Россией