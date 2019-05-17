Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал тридцать одного футболиста для подготовки к матчам квалификации на "Евро-2020" против сборных Сербии и Люксембурга. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари:

Андрей Пятов ("Шахтер"),

Денис Бойко ("Динамо"),

Андрей Лунин ("Леганес").

защитники:

Сергей Кривцов,

Николай Матвиенко,

Богдан Бутко (все - "Шахтер"),

Никита Бурда,

Виталий Миколенко,

Артем Шабанов (все - "Динамо"),

Александр Караваев ("Заря"),

Василий Кравец ("Леганес"),

Игорь Пластун ("Гент"),

Эдуард Соболь ("Яблонец").

Полузащитники:

Виктор Цыганков,

Сергей Сидорчук,

Николай Шапаренко,

Владимир Шепелев (все - "Динамо"),

Тарас Степаненко, Марлос,

Виктор Коваленко,

Сергей Болбат (все - "Шахтер"),

Евгений Коноплянка ("Шальке"),

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"),

Руслан Малиновский ("Генк"),

Александр Зинченко ("Манчестер Сити"),

Роман Безус ("Гент"),

Иван Петряк ("Ференцварош"),

Марьян Швед ("Селтик").

Нападающие:

Роман Яремчук ("Гент"),

Артем Кравец ("Кайсериспор"),

Жуниор Мораес ("Шахтер").

Напомним, что 22 марта в Лисабоне сборная Украины по футболу сыграла вничью со сборной Португалии первый матч первого тура отбора Евро-2020.