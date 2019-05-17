"Евро-2020": Шевченко назвал состав сборной Украины на ближайшие матчи [ Редактировать ]
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал тридцать одного футболиста для подготовки к матчам квалификации на "Евро-2020" против сборных Сербии и Люксембурга. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Состав команды выглядит следующим образом:
вратари:
- Андрей Пятов ("Шахтер"),
- Денис Бойко ("Динамо"),
- Андрей Лунин ("Леганес").
защитники:
- Сергей Кривцов,
- Николай Матвиенко,
- Богдан Бутко (все - "Шахтер"),
- Никита Бурда,
- Виталий Миколенко,
- Артем Шабанов (все - "Динамо"),
- Александр Караваев ("Заря"),
- Василий Кравец ("Леганес"),
- Игорь Пластун ("Гент"),
- Эдуард Соболь ("Яблонец").
Полузащитники:
- Виктор Цыганков,
- Сергей Сидорчук,
- Николай Шапаренко,
- Владимир Шепелев (все - "Динамо"),
- Тарас Степаненко, Марлос,
- Виктор Коваленко,
- Сергей Болбат (все - "Шахтер"),
- Евгений Коноплянка ("Шальке"),
- Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"),
- Руслан Малиновский ("Генк"),
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити"),
- Роман Безус ("Гент"),
- Иван Петряк ("Ференцварош"),
- Марьян Швед ("Селтик").
Нападающие:
- Роман Яремчук ("Гент"),
- Артем Кравец ("Кайсериспор"),
- Жуниор Мораес ("Шахтер").
Напомним, что 22 марта в Лисабоне сборная Украины по футболу сыграла вничью со сборной Португалии первый матч первого тура отбора Евро-2020.
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