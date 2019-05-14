Чемпиону Англии сезона 2018/2019 "Манчестер Сити" могут запретить выступать в Лиге чемпионов. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, "горожан" подозревают в предоставлении недостоверной информации при разбирательстве в 2014 году, связанном с финансовой фэйр-плей, а также ложных данных о доходах от спонсорких контрактов.

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Сообщается, что в рамках текущего расследования независимая группа экспертов во главе с Летермом провела встречу с представителями "Манчестер Сити" в апреле в Швейцарии, но не получила убедительных объяснений со стороны клуба.

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами запросит для гранда АПЛ дисквалификацию как минимум на один сезон. Пока неясно, введут ли запрет уже в следующем сезоне или в сезоне-2020/21.

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