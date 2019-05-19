Біля відомої туристичної пам'ятки Єгипту, пірамід Гіз, пролунав вибух. Постраждали щонайменше 17 осіб, десятеро єгиптян та семеро іноземних туристів, зокрема громадян ПАР. Саморобний вибуховий пристрій привели в дію поблизу туристичного автобуса.

В салоні перебували 25 пасажирів. Вони прямували до пірамід із аеропорту. Вибух також зачепив автомобіль, який стояв неподалік. У його салоні було четверо осіб. Деталі інциденту розслідують правоохоронці. У вітчизняному МЗС повідомили - за попередніми даними, українців серед постраждалих немає.