Вибух біля египетської піраміди: постраждали люди [ Редактировать ]
Біля відомої туристичної пам'ятки Єгипту, пірамід Гіз, пролунав вибух. Постраждали щонайменше 17 осіб, десятеро єгиптян та семеро іноземних туристів, зокрема громадян ПАР. Саморобний вибуховий пристрій привели в дію поблизу туристичного автобуса.
В салоні перебували 25 пасажирів. Вони прямували до пірамід із аеропорту. Вибух також зачепив автомобіль, який стояв неподалік. У його салоні було четверо осіб. Деталі інциденту розслідують правоохоронці. У вітчизняному МЗС повідомили - за попередніми даними, українців серед постраждалих немає.
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