Экс-невеста Владимира Кличко шокировала своим внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Источник: Viva!
Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери вышла на публику в Лос-Анджелесе в одной мешковатой серой футболке, из-под которой виднелось нижнее белье. Коме того, на звезде сериала "Нэшвилл" были надеты тапочки. Об этом сообщает Daily Mail.
При этом 29-летняя американская актриса продолжает встречаться со своим 30-лентним бойфрендом Брайаном Хикерсоном несмотря на то, что он ее недавно избил. И в этот инцидент вмешалась полиция, когда приехала к ним домой и увидела избитую девушку.
Хайден простила возлюбленного и недавно пару засняли на улице вместе, держащимися за руки. Это было их первое совместное фото после инцидента с избиением.
Стоит отметить, что Хейден и Брайан начали встречаться летом 2018 года, после того, как актриса прекратила свои отношения с Кличко, с которым она встречалась девять лет. Кроме, того у нее от бывшего украинского боксера есть четырехлетняя дочь Евдокия. Девочка проживает с отцом.
По слухам, у Владимира все хорошо в личной жизни. Он встречается с Сесилией Брекхус, которая профессионально занимается боксом.
Напомним, бойфренд бывшей невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери жестоко избил возлюбленную. Пара отдыхала в одном из заведений Голливуда, после чего Хикерсон стал вести себя агрессивно по отношению к Панеттьери.
по теме
Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Меладзе
Популярная певица Вера Брежнева ответила на слухи вокруг ее развода с супругом Константином Меладзе
Знаменитая певица ослепла после неудачной пластики
Одна из участниц британской женской поп-группы Spice Girls, бешено популярной в 90-х, попала в больницу из-за потери зрения
Полуголый Сергей Лазарев шокировал поклонников (фото)
Певец Сергей Лазарев, который представляет Россию на "Евровидении-2019", нашел способ взбодрить своих поклонников
Экс-супруг Меган Маркл раскрыл причины развода
Меган Маркл стала неприятным воспоминанием для своего бывшего мужа Тревора Энгельсона
Евровидение 2019: зрителей финал ждет сюрприз от Мадонны
Мадонна выступит в Израиле всего третий раз за свою карьеру