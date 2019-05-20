У Зеленского рассказали о новой программе МВФ [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, Олег Устенко, советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике заявил, что Украина может договориться с Международным валютным фондом о новой программе финансирования после парламентских выборов. Об этом исполнительный директор Международного фонда Блейзера сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"После выборов в Раду, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы", - сказал Устенко.
Он также отметил, что допускает возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.
"У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй - пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый - основной", - добавил советник Зеленского.
21 мая в Украину с двухнедельным визитом приедет миссия МВФ.
Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.
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