Гройсман обратился к Зеленскому [ Редактировать ]
В понедельник, 10 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к новому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, он пожелал ему успехов в служении на благо Украины.
"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства... Успехов в служении на благо Украины, господин президент!", - написал он.
По его словам, Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса, и процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, а также что Владимир Зеленский получил удостоверение президента.
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