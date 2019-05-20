В понедельник, 10 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к новому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, он пожелал ему успехов в служении на благо Украины.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства... Успехов в служении на благо Украины, господин президент!", - написал он.

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По его словам, Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса, и процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, а также что Владимир Зеленский получил удостоверение президента.