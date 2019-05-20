В Харькове женщина набросилась на детей с угрозами об убийстве [ Редактировать ]
В Харькове, на улице академика Богомольца, неадекватная женщина ударила мальчика и напала на его маму. Об этом инциденте в социальных сетях сообщила сама пострадавшая и опубликовала фотографии агрессивной женщины, передают "Факты".
"Вот эта мадам бегает по ул. Академика Богомольца и на соседних улицах - по детским площадкам - и бьет детей! Сегодня я стояла на остановке, ждала маршрутку, сын отошел с другом на пару метров на тренажеры, прибежал через три минуты: "Там какая-то ненормальная нас прогнала с матами от туда", - сообщает Яна Сажнева.
Потом женщина, прогнавшая ребят с площадки, ударила сына Яны и бросалась на нее саму. "Я ее отталкивала, кричала на нее, у меня истерика, сын побелел от ужаса… Не могла от нее уйти, она кидалась. Сын убежать успел, а я - нет. Она и мне зарядила хорошенько в висок, пока я пыталась вызвать полицию", - говорится в сообщении.
Харьковчанка сообщила, что справится с неадекватной женщиной помогли прохожие. Подъехавший по вызову полицейские вызвали скорую, но агрессивно настроенная женщина кричала, что выйдет через пару дней и придет убивать детей.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем в канале нашли трупы детей, а также в Одессе ребенок умер после похода на пикник.
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