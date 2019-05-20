В Кропивницком подростки до смерти забили мужчину, от полученных повреждений пострадавший скончался в областной больнице. Эту информацию "УНН" подтвердили в ГУ ЧП в области.

"Подтверждает факт, что в Кропивницком произошел конфликт между тремя несовершеннолетними и взрослым мужчиной. В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался", - сообщили в пресс-службе.

Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Двух человек задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем убили ветерана АТО. Также женщины убили беременную и забрали ее ребенка.