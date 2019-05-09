9 мая в Барском районе Винницкой области убили супругов-фермеров. Правоохранителям поступило сообщение от местных жителей о том, что они обнаружили двух людей без признаков жизни, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как сообщается, погибший 47-летний мужчина и 42-летняя женщина - местные фермеры, которые занимались выращиванием яблок.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, специалисты управления уголовного розыска. Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к двойному убийству. Продолжаются следственные действия.

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