Трехсторонние переговоры по транзиту газа, о готовности к которым заявила Россия, необходимо провести как можно скорее.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на брифинге в Киеве.

По его словам, Европейская комиссия в настоящее время ведет обсуждения для определения места проведения следующего раунда.

Ранее Россия поставила ультиматум Украине в газовом вопросе. Также сообщалось, что в "Нафтогазе" озвучили предложение России.