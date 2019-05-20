Газовый конфликт: Еврокомиссия начала подготовку к переговорам с Украиной и Россией [ Редактировать ]
Трехсторонние переговоры по транзиту газа, о готовности к которым заявила Россия, необходимо провести как можно скорее.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на брифинге в Киеве.
По его словам, Европейская комиссия в настоящее время ведет обсуждения для определения места проведения следующего раунда.
Ранее Россия поставила ультиматум Украине в газовом вопросе. Также сообщалось, что в "Нафтогазе" озвучили предложение России.
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