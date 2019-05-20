В понедельник, 20 мая, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о своем желании уйти в отставку. С заявлением он выступил во время брифинга в Доме правительства.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения заседания правительства в среду. Хочу также подчеркнуть, что за три года работы нашего правительства, мне ни за что не стыдно" - заявил Гройсман.

Читайте также В ЕС отреагировали на роспуск Рады

Премьер-министр также подчеркнул, что сегодня страна является в хорошем состоянии, так как правительство делало свою работу так, чтобы страна развивалась и была стабильность.

"Я благодарю украинцев за эти три года работы. Все то, что нам удалось сделать, мы сделали это вместе. Я глубоко убежден в том, что мы еще много сделаем в будущем. В новом парламенте я, вместе со своими единомышленниками, сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной" - добавил Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что Климкин заявил о своих планах на будущее, а Супрун оказалась идти в отставку.