Я принял решение: Гройсман заявил об отставке [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о своем желании уйти в отставку. С заявлением он выступил во время брифинга в Доме правительства.
"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения заседания правительства в среду. Хочу также подчеркнуть, что за три года работы нашего правительства, мне ни за что не стыдно" - заявил Гройсман.
Премьер-министр также подчеркнул, что сегодня страна является в хорошем состоянии, так как правительство делало свою работу так, чтобы страна развивалась и была стабильность.
"Я благодарю украинцев за эти три года работы. Все то, что нам удалось сделать, мы сделали это вместе. Я глубоко убежден в том, что мы еще много сделаем в будущем. В новом парламенте я, вместе со своими единомышленниками, сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной" - добавил Владимир Гройсман.
Ранее сообщалось, что Климкин заявил о своих планах на будущее, а Супрун оказалась идти в отставку.
по теме
Премьер Молдовы не приехал на инаугурацию Зеленского: известна причина
Премьер-министр Молдовы Павел Филип не смог посетить церемонию инаугурации Владимира Зеленского
Гройсман раскрыл свой секрет похудения
Премьер-министр Украины заметно похудел и впервые поделился своим секретом
Роспуск Рады: в партии Вакарчука сделали заявление
Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они не были
У Порошенко отреагировали на решение Зеленского распустить Раду
Политическая партия БПП готова к проведению досрочных парламентских выборов
Встреча Зеленского с международными делегациями: первые итоги
20 мая в Верховной Раде Украины шестой президент Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций