В понедельник, 20 мая, все руководители Службы безопасности Украины, в частности глава спецслужбы Василий Грицак, подали рапорт об увольнении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии, - заявил Грицак.

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Он подчеркнул, что руководство спецслужбы "делает это искренне, осознавая право Владимира Зеленского инициировать кадровые изменения. Вместе с тем, Грицак признался, что "свой рапорт написал с тяжелым сердцем.

Также он перечислил заслуги СБУ и напомнил, что в противостоянии с врагом спецслужба потеряла 27 сотрудников.

"В то же время, даже боль невосполнимых утрат делала нас сильнее. По уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира, и коллектив Службы гордится такой высокой оценкой со стороны наших западных партнеров. Были и ошибки. Не все, что думалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка свободы. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время, защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех, кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды, - отметил Грицак.

Он подытожил, что пока президент и парламент в определенном Конституцией порядке будут решать вопрос о назначении главы СБУ, действующий состав спецслужбы продолжит защищать безопасность страны.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко уволил руководствоАдминистрации президента.